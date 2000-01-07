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Клаус Веннеманн
Klaus Wennemann
Киноафиша
Персоны
Клаус Веннеманн
Клаус Веннеманн
Klaus Wennemann
Дата рождения
18 декабря 1940
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
7 января 2000
Карьера
Актер
Место рождения
Ор-Эркеншвик, Реклингхаузен, Мюнстер, Вестфалия, Германия
Популярные фильмы
8.3
Подводная лодка
(1981)
6.8
Власть чувств
(1983)
Фильмография Клаус Веннеманн
Жанр
Все
Военный
Драма
Криминал
Год
Все
1983
1981
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.8
Власть чувств
Macht der Gefühle, Die
криминал, драма
1983, ФРГ
8.3
Подводная лодка
Das Boot
драма, военный
1981, Германия
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