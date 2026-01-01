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Фильмография
Михаил Доронин
Mikhail Doronin
Киноафиша
Персоны
Михаил Доронин
Михаил Доронин
Mikhail Doronin
Дата рождения
28 октября 1880
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
21 сентября 1935
Место рождения
Зарайский уезд, Российская империя
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Груня Корнакова
(1936)
Фильмография Михаил Доронин
7.1
Груня Корнакова
Grunya Kornakova
драма
1936, СССР
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