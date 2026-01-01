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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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О персоне
Юкихико Цуцуми
Yukihiko Tsutsumi
Киноафиша
Персоны
Юкихико Цуцуми
Юкихико Цуцуми
Yukihiko Tsutsumi
Дата рождения
3 ноября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.4
Воспоминания о будущем
(2006)
5.8
12 ребят, которые хотят умереть
(2019)
Фильмография Юкихико Цуцуми
5.8
12 ребят, которые хотят умереть
Jûni-nin no shinitai kodomo-tachi
детектив, триллер
2019, Япония
7.4
Воспоминания о будущем
Ashita no kioku
драма
2006, Япония
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