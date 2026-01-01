Масахико Оцука

Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор

Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили

Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер

«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы

Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»

Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России

«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»

Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?

В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит

Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад