Масахико Оцука Masahiko Ôtsuka
Киноафиша Персоны Масахико Оцука

Масахико Оцука

Masahiko Ôtsuka

Фильмография Масахико Оцука

Жанр
Год
Киберпанк: Бегущие по краю 8
Киберпанк: Бегущие по краю
боевик, аниме , фантастика 2022, Япония
Звездные войны: Видения 6.7
Звездные войны: Видения
аниме , приключения, фантастика 2021, США/Япония
Промар 7.1
Промар Promare
аниме 2019, Япония
Рецензия
Любимый во Франксе 7.2
Любимый во Франксе
боевик, аниме , фантастика 2018, Япония
Академия ведьмочек 7.6
Академия ведьмочек
аниме , фэнтези 2017, Япония
Убить или быть убитым 7.6
Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
Труська, Чулко и пресвятой Подвяз 7.1
Труська, Чулко и пресвятой Подвяз
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2010, Япония
Гуррен-Лаганн 8.1
Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
Фури-Кури 7.9
Фури-Кури
драма, комедия, аниме , фантастика 2003, Япония
Евангелион
Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика 1995, Япония
