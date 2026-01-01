Оповещения от Киноафиши
О персоне
Масахико Оцука
Masahiko Ôtsuka
Масахико Оцука
Masahiko Ôtsuka
Популярные фильмы
8.1
Гуррен-Лаганн
(2007)
8.0
Киберпанк: Бегущие по краю
(2022)
7.9
Фури-Кури
(2003)
8
Киберпанк: Бегущие по краю
боевик, аниме , фантастика
2022, Япония
6.7
Звездные войны: Видения
аниме , приключения, фантастика
2021, США/Япония
7.1
Промар
Promare
аниме
2019, Япония
Рецензия
7.2
Любимый во Франксе
боевик, аниме , фантастика
2018, Япония
7.6
Академия ведьмочек
аниме , фэнтези
2017, Япония
7.6
Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
7.1
Труська, Чулко и пресвятой Подвяз
комедия, боевик, аниме , фэнтези
2010, Япония
8.1
Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2007, Япония
7.9
Фури-Кури
драма, комедия, аниме , фантастика
2003, Япония
Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика
1995, Япония
