Эрик Баллинг

Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили

«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость

Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана

10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»

«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится

Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»

Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем

Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»