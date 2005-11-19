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Эрик Баллинг
Erik Balling
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Эрик Баллинг
Эрик Баллинг
Erik Balling
Дата рождения
29 ноября 1924
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
19 ноября 2005
Место рождения
Нюборг, Дания
Популярные фильмы
6.3
Бей первым, Фредди
(1965)
6.1
Балбесы
(2010)
Фильмография Эрик Баллинг
6.1
Балбесы
The Olsen`s Gang / Olsen Banden på de bonede gulve
комедия, криминал, анимация
2010, Дания
Смотреть трейлер
6.3
Бей первым, Фредди
Slå først Frede!
комедия
1965, Дания
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