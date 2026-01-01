Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мик Ферри
Mick Ferry
Мик Ферри
Мик Ферри
Mick Ferry
Карьера
Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
В поисках Эрика
(2009)
Фильмография Мик Ферри
Жанр
Все
Драма
Комедия
Спорт
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.2
В поисках Эрика
Looking for Eric
комедия, спорт, драма
2009, Великобритания / Франция / Италия / Бельгия / Испания
Смотреть трейлер
