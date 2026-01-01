Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Качотти
Marina Cacciotti
Марина Качотти
Марина Качотти
Marina Cacciotti
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Праздничный обед в середине лета
(2008)
Фильмография Марина Качотти
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Праздничный обед в середине лета
Pranzo di Ferragosto
комедия, драма
2008, Италия
