Марина Качотти

Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ

История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами

«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось

Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей