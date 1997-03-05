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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Мишлин Бона
Micheline Bona
Киноафиша
Персоны
Мишлин Бона
Мишлин Бона
Micheline Bona
Дата рождения
24 января 1930
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 марта 1997
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Лифт на эшафот
(1958)
7.6
Шум в сердце
(1971)
Фильмография Мишлин Бона
7.6
Шум в сердце
Le souffle au coeur
драма
1971, Франция / Италия / ФРГ
7.7
Лифт на эшафот
Ascenseur pour l'échafaud
криминал, драма, триллер
1958, Франция
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