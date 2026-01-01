Оповещения от Киноафиши
Марк Винокур Mark Winokur
Киноафиша Персоны Марк Винокур

Марк Винокур

Mark Winokur

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Шум в сердце 7.6
Шум в сердце (1971)

Фильмография Марк Винокур

Жанр
Год
Шум в сердце 7.6
Шум в сердце Le souffle au coeur
драма 1971, Франция / Италия / ФРГ
