Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Персоны
Карла Гравина
Награды
Награды и номинации Карла Гравина
Carla Gravina
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Карла Гравина
Каннский кинофестиваль 1980
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1959
Special Mention
Победитель
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