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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Макс Адальберт
Max Adalbert
Киноафиша
Персоны
Макс Адальберт
Макс Адальберт
Max Adalbert
Дата рождения
19 декабря 1874
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
7 сентября 1933
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.6
Усталая смерть
(1922)
6.2
Смеющиеся наследники
(1933)
Фильмография Макс Адальберт
6.2
Смеющиеся наследники
Lachende Erben
комедия
1933, Германия
7.6
Усталая смерть
Der mude Tod
фантастика
1922, Германия
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