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Фильмография
Малгожата Притуляк
Małgorzata Pritulak
Киноафиша
Персоны
Малгожата Притуляк
Малгожата Притуляк
Małgorzata Pritulak
Дата рождения
21 июня 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Иллюминация
(1973)
6.9
Shivers
(1981)
6.7
Без любви
(1980)
Фильмография Малгожата Притуляк
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Музыка
Триллер
Год
Все
2018
2009
1984
1981
1980
1979
1973
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
5.9
Эфир
Eter
триллер, драма, исторический
2018, Польша / Украина / Литва / Венгрия / Италия
4.8
Любовь на подиуме
Miłość na wybiegu
мелодрама, комедия
2009, Польша
5.4
Это всего лишь рок
To tylko rock
драма, музыка
1984, Польша
6.9
Shivers
Dreszcze
драма, исторический
1981, Польша
6.7
Без любви
Bez milosci
драма
1980, Польша
6.4
Урок на мертвом языке
Lekcja martwego jezyka
драма, военный
1979, Польша
7.1
Иллюминация
Iluminacja
драма
1973, Польша
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