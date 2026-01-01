Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Майк Бонанно
Награды
Награды и номинации Майк Бонанно
Mike Bonanno
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майк Бонанно
Берлинале 2009
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Победитель
Берлинале 2015
Документальный фильм
Номинант
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