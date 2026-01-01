Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Ласло Хорвиц
Laszlo Horwitz
Киноафиша
Персоны
Ласло Хорвиц
Ласло Хорвиц
Laszlo Horwitz
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.1
Сельские панки
(2009)
Фильмография Ласло Хорвиц
6.1
Сельские панки
Dorfpunks
драма, комедия
2009, Германия
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