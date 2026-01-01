Мэсси Таджедин

Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка

Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)

Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить

Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре

Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета

Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус

Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода

Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства