Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мэсси Таджедин Massy Tadjedin
Киноафиша Персоны Мэсси Таджедин

Мэсси Таджедин

Massy Tadjedin

Дата рождения
1 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Пиджак 7.4
Пиджак (2005)
Прошлой ночью в Нью-Йорке 7.1
Прошлой ночью в Нью-Йорке (2010)

Фильмография Мэсси Таджедин

Прошлой ночью в Нью-Йорке 7.1
Прошлой ночью в Нью-Йорке Last Night
драма, мелодрама 2010, США
Смотреть трейлер
Пиджак 7.4
Пиджак The Jacket
триллер 2005, США / Германия
Рецензия
Показать еще
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше