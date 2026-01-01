Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Мэсси Таджедин
Massy Tadjedin
Киноафиша
Персоны
Мэсси Таджедин
Мэсси Таджедин
Massy Tadjedin
Дата рождения
1 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
7.4
Пиджак
(2005)
7.1
Прошлой ночью в Нью-Йорке
(2010)
Фильмография Мэсси Таджедин
7.1
Прошлой ночью в Нью-Йорке
Last Night
драма, мелодрама
2010, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.4
Пиджак
The Jacket
триллер
2005, США / Германия
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить