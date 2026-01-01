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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Ли Хай
Ly Hai
Киноафиша
Персоны
Ли Хай
Ли Хай
Ly Hai
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
4.2
Моя девушка - зомби
(2008)
Фильмография Ли Хай
4.2
Моя девушка - зомби
Make-out with Violence
мелодрама, фантастика, комедия, ужасы
2008, США
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