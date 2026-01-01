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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Гермиона Бадделей
Награды
Награды и номинации Гермиона Бадделей
Hermione Baddeley
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гермиона Бадделей
Оскар 1960
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best British Actress
Номинант
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