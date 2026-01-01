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Награды и номинации Ив Аллегре

Yves Allégret
Награды и номинации Ив Аллегре
Каннский кинофестиваль 1962 Каннский кинофестиваль 1962
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953 Венецианский кинофестиваль 1953
Bronze Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
 Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948 Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
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