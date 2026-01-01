Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Ив Аллегре
Награды
Награды и номинации Ив Аллегре
Yves Allégret
О персоне
Награды
Награды и номинации Ив Аллегре
Каннский кинофестиваль 1962
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953
Bronze Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
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