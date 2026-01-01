Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Юрий Черницкий
Yuriy Chernitskiy
Киноафиша
Персоны
Юрий Черницкий
Юрий Черницкий
Yuriy Chernitskiy
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Лес
(1980)
Фильмография Юрий Черницкий
7.1
Лес
Les
драма
1980, СССР
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