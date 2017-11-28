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Шадия Shadia
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Шадия

Shadia

Дата рождения
8 февраля 1931
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
28 ноября 2017
Место рождения
Каир, Египет
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Неизвестная женщина 7.0
Неизвестная женщина (1960)

Фильмография Шадия

Неизвестная женщина 7
Неизвестная женщина El murra el maghoula
драма 1960, Египет
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