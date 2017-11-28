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Фильмография
Шадия
Shadia
Киноафиша
Персоны
Шадия
Шадия
Shadia
Дата рождения
8 февраля 1931
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
28 ноября 2017
Место рождения
Каир, Египет
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Неизвестная женщина
(1960)
Фильмография Шадия
7
Неизвестная женщина
El murra el maghoula
драма
1960, Египет
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