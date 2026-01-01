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Ричард Тодд
Награды
Награды и номинации Ричард Тодд
Richard Todd
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ричард Тодд
Оскар 1950
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1950
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Best Actor
Номинант
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