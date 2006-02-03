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Фильмография
Эл Льюис
Al Lewis
Киноафиша
Персоны
Эл Льюис
Эл Льюис
Al Lewis
Дата рождения
30 апреля 1923
Возраст
82 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
3 февраля 2006
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
(1969)
Фильмография Эл Льюис
7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
They Shoot Horses, Don't They?
драма
1969, США
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