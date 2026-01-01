Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Майкл Конрад
Награды
Награды и номинации Майкл Конрад
Michael Conrad
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкл Конрад
Primetime Emmy Awards 1982
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1981
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1984
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
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