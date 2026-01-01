Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Гиг Янг
Награды
Награды и номинации Гиг Янг
Gig Young
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гиг Янг
Оскар 1970
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1959
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1952
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1959
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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