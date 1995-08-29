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Фильмография
Нанда Примавера
Nanda Primavera
Киноафиша
Персоны
Нанда Примавера
Нанда Примавера
Nanda Primavera
Дата рождения
23 августа 1898
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
29 августа 1995
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Залог успеха
(1968)
6.7
Как хорошо жить
(1961)
5.9
Самая красивая женщина в мире
(1956)
Фильмография Нанда Примавера
7.1
Залог успеха
Il medico della mutua
комедия, драма
1968, Италия
6.7
Как хорошо жить
Che gioia vivere
комедия
1961, Италия / Франция
5.9
Самая красивая женщина в мире
La donna più bella del mondo
мелодрама, комедия, драма
1956, Италия / Франция
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