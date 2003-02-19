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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Этторе Джери
Ettore Geri
Киноафиша
Персоны
Этторе Джери
Этторе Джери
Ettore Geri
Дата рождения
15 марта 1914
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
19 февраля 2003
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Бум
(1963)
7.1
Аванти!
(1972)
Билеты
6.7
Интервью
(1987)
Фильмография Этторе Джери
6.7
Интервью
Intervista
драма, фантастика, биография, комедия
1987, Италия
5.7
Поездка
Il viaggio
драма, мелодрама
1974, Италия / Франция
7.1
Аванти!
Avanti!
комедия, мелодрама
1972, Италия / США
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Билеты
7.1
Бум
Il boom
комедия
1963, Италия
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