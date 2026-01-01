Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Иэн Бэннен
Награды
Награды и номинации Иэн Бэннен
Ian Bannen
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Иэн Бэннен
Оскар 1966
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1966
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
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