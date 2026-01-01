Оповещения от Киноафиши
А.Симонов
А.Симонов

A. Simonov

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Звенигора 7.1
Звенигора (1927)

Фильмография А.Симонов

Жанр
Год
Звенигора 7.1
Звенигора Zvenigora
драма 1927, СССР
