О персоне
Фильмография
Мария Паршина
Mariya Parshina
Мария Паршина
Мария Паршина
Mariya Parshina
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Звенигора
(1927)
Фильмография Мария Паршина
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1927
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Звенигора
Zvenigora
драма
1927, СССР
