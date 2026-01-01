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Пьер Гранье-Дефер
Награды
Награды и номинации Пьер Гранье-Дефер
Pierre Granier-Deferre
О персоне
Награды
Награды и номинации Пьер Гранье-Дефер
Берлинале 1982
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1971
Золотой берлинский медведь
Номинант
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