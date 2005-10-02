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Нипси Расселл Nipsey Russell
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Нипси Расселл

Nipsey Russell

Дата рождения
15 сентября 1918
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
2 октября 2005
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Путешественник, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Виз 5.6
Виз (1978)

Фильмография Нипси Расселл

Виз 5.6
Виз The Wiz
приключения, семейный, мюзикл, фэнтези 1978, США
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