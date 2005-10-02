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Фильмография
Нипси Расселл
Nipsey Russell
Киноафиша
Персоны
Нипси Расселл
Нипси Расселл
Nipsey Russell
Дата рождения
15 сентября 1918
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
2 октября 2005
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
5.6
Виз
(1978)
Фильмография Нипси Расселл
5.6
Виз
The Wiz
приключения, семейный, мюзикл, фэнтези
1978, США
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