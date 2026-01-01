Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марлис Хеер
Marlies Heuer
Киноафиша
Персоны
Марлис Хеер
Марлис Хеер
Marlies Heuer
Дата рождения
19 декабря 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Последние дни Эммы Бланк
(2009)
Фильмография Марлис Хеер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Последние дни Эммы Бланк
De laatste dagen van Emma Blank
комедия, драма
2009, Нидерланды
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667