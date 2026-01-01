Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Роберто Сантьяго
Награды
Награды и номинации Роберто Сантьяго
Roberto Santiago
О персоне
Награды
Награды и номинации Роберто Сантьяго
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
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