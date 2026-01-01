Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Люси Тулугаржук
Награды
Награды и номинации Люси Тулугаржук
Lucy Tulugarjuk
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Люси Тулугаржук
Кинофестиваль в Торонто 2023
Премия "Усиления голоса" за лучший канадский первый художественный фильм BIPOC
Победитель
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Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
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Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
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