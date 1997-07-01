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Фильмография
Энни Фрателлини
Annie Fratellini
Киноафиша
Персоны
Энни Фрателлини
Энни Фрателлини
Annie Fratellini
Дата рождения
14 ноября 1932
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
1 июля 1997
Место рождения
Алжир, Алжир
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.5
Большая любовь
(1969)
6.9
Зази в метро
(1960)
6.1
Все золото мира
(1961)
Фильмография Энни Фрателлини
7.5
Большая любовь
Grand amour, Le
мелодрама, комедия
1969, Франция
6.1
Все золото мира
Tout l'or du monde
комедия
1961, Италия / Франция
6.9
Зази в метро
Zazie dans le metro
фэнтези, комедия
1960, Франция / Италия
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