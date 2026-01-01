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Александр Мошовец
Aleksandr Mashovets
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Персоны
Александр Мошовец
Александр Мошовец
Aleksandr Mashovets
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.6
Яблоко раздора
(1962)
Фильмография Александр Мошовец
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
1962
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.6
Яблоко раздора
Yabloko razdora
комедия
1962, СССР
Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько
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На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
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