О персоне
Фильмография
Мартын Вартазарян
Martyn Vartazaryan
Мартын Вартазарян
Дата рождения
4 апреля 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Здравствуй, это я!
(1965)
6.8
Одинокая орешина
(1987)
Фильмография Мартын Вартазарян
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1987
1965
Все
2
Фильмы
2
Композитор
2
Актер
1
6.8
Одинокая орешина
Menavor enkuzeni
драма
1987, СССР
7.2
Здравствуй, это я!
Barev, yes em
драма
1965, СССР
