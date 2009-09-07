Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Медея Чахава
Medea Chakhava
Медея Чахава
Медея Чахава
Medea Chakhava
Дата рождения
15 мая 1921
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
7 сентября 2009
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
5.7
Лично известен
(1957)
Фильмография Медея Чахава
Жанр
Все
Биография
Исторический
Год
Все
1957
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.7
Лично известен
Andzamb tchanachum em
исторический, биография
1957, СССР
