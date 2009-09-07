Оповещения от Киноафиши
Медея Чахава Medea Chakhava
Медея Чахава

Медея Чахава

Medea Chakhava

Дата рождения
15 мая 1921
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
7 сентября 2009
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Лично известен 5.7
Лично известен (1957)

Фильмография Медея Чахава

Жанр
Год
Лично известен 5.7
Лично известен Andzamb tchanachum em
исторический, биография 1957, СССР
