Авет Геворкян Avetik Gevorkyan
Киноафиша Персоны Авет Геворкян

Авет Геворкян

Avetik Gevorkyan

Дата рождения
5 декабря 1940
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
22 апреля 1984
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

7.7
Мужчины (1973)
Звезда надежды 6.6
Звезда надежды (1978)
Односельчане 5.6
Односельчане (1974)

Фильмография Авет Геворкян

Жанр
Год
Звезда надежды 6.6
Звезда надежды Huso astgh
исторический, военный, драма 1978, СССР
Односельчане 5.6
Односельчане Odnoselchane
комедия 1974, СССР
7.7
Мужчины The Men
мелодрама, комедия 1973, СССР
