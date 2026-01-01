Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Авет Геворкян
Avetik Gevorkyan
Авет Геворкян
Avetik Gevorkyan
Дата рождения
5 декабря 1940
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
22 апреля 1984
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Мужчины
(1973)
6.6
Звезда надежды
(1978)
5.6
Односельчане
(1974)
Фильмография Авет Геворкян
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1978
1974
1973
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.6
Звезда надежды
Huso astgh
исторический, военный, драма
1978, СССР
5.6
Односельчане
Odnoselchane
комедия
1974, СССР
7.7
Мужчины
The Men
мелодрама, комедия
1973, СССР
