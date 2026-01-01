Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Азат Шеренц
Azat Sherents
Азат Шеренц
Азат Шеренц
Azat Sherents
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Мужчины
(1973)
7.6
Пощечина
(1980)
7.3
Айрик
(1972)
Фильмография Азат Шеренц
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
1989
1980
1979
1977
1975
1974
1973
1972
Все
9
Фильмы
9
Актер
9
Там, где небо лежит на земле
Tam, gde nebo lezhit na zemle
драма
1989, СССР
7.6
Пощечина
Ktor me yerkinq
комедия, драма
1980, СССР
3.5
Август
Ogostos
драма
1979, СССР
7.2
Осеннее солнце
Ashnan arev
семейный, драма
1977, СССР
6.7
В горах мое сердце
Im sirte lernerum e
драма
1975, СССР
6.2
Ксения, любимая жена Федора
Kseniya, lyubimaya zhena Fyodora
мелодрама
1974, СССР
5.6
Односельчане
Odnoselchane
комедия
1974, СССР
7.7
Мужчины
The Men
мелодрама, комедия
1973, СССР
7.3
Айрик
Hayrik
мелодрама, семейный
1972, СССР
