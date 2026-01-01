Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Ш. Григорян
Sh. Grigoryan
Киноафиша
Персоны
Ш. Григорян
Ш. Григорян
Sh. Grigoryan
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Одинокая орешина
(1987)
Фильмография Ш. Григорян
6.8
Одинокая орешина
Menavor enkuzeni
драма
1987, СССР
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