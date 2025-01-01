Меню
Дэвид Уоллиамс
Награды
Награды и номинации Дэвида Уоллиамса
David Walliams
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дэвида Уоллиамса
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Comedy Performance
Победитель
Comedy Programme or Series Award
Победитель
Comedy Programme or Series Award
Победитель
Best Comedy Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Comedy Programme or Series Award
Победитель
Comedy Programme or Series Award
Победитель
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA 2013
Best Comedy Programme
Номинант
Best Comedy Programme
Номинант
BAFTA 2011
Best Comedy Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Comedy Programme
Номинант
Best Comedy Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Comedy Programme or Series
Номинант
Best Comedy Programme or Series
Номинант
