Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Юсуп ДанияловЮсуп Даниялов
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Юсуп ДанияловЮсуп Даниялов
Юсуп ДанияловЮсуп Даниялов
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
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