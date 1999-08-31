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Фильмография
Маргарита Чэпмен
Marguerite Chapman
Киноафиша
Персоны
Маргарита Чэпмен
Маргарита Чэпмен
Marguerite Chapman
Дата рождения
9 марта 1918
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
31 августа 1999
Место рождения
Чатем, США
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Зуд седьмого года
(1955)
6.1
Канзасские рейдеры
(1950)
Фильмография Маргарита Чэпмен
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Военный
Комедия
Мелодрама
Приключения
Год
Все
1955
1950
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.1
Зуд седьмого года
The Seven Year Itch
мелодрама, комедия
1955, США
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ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
6.1
Канзасские рейдеры
Kansas Raiders
приключения, боевик, вестерн, военный
1950, США
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