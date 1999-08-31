Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маргарита Чэпмен Marguerite Chapman
Киноафиша Персоны Маргарита Чэпмен

Маргарита Чэпмен

Marguerite Chapman

Дата рождения
9 марта 1918
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
31 августа 1999
Место рождения
Чатем, США
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Зуд седьмого года 7.1
Зуд седьмого года (1955)
Канзасские рейдеры 6.1
Канзасские рейдеры (1950)

Фильмография Маргарита Чэпмен

Жанр
Год
Зуд седьмого года 7.1
Зуд седьмого года The Seven Year Itch
мелодрама, комедия 1955, США
Канзасские рейдеры 6.1
Канзасские рейдеры Kansas Raiders
приключения, боевик, вестерн, военный 1950, США
В машине просроченная аптечка? «Не стоит радоваться»: автоюрист объяснил, могут ли гаишники за такое оштрафовать
Летом кондиционер «молотит» 24/7: нашел идеальный режим — техника не изнашивается, температура дома близка к идеалу
В июне СФР заберет до 7 390 рублей из пенсии миллионов россиян — и это законно
Этот детектив НТВ не получил ТЭФИ, но почти 75 000 зрителей поставили ему 8.1: «Лучшее, что сделано в жанре»
«Кто тест не пройдет — завалю!»: сможете вспомнить, из какого «Брата» эти культовые цитаты? Пройдут только настоящие фанаты Данилы
Эта семейная сага с 8.2 на IMDb похожа на «Черное зеркало»: всего 6 серий, а «я до сих пор думаю о ней спустя 4 года»
Японцы по-тихому сняли лучший боевик за последние 15 лет: «Драки круче чем в "Рейде", повсюду кровь – это адреналиновая бомба»
Apple TV зря закрыл любимый сериал фанатов «Чикаго» и «Суини Тодд» после 2 сезонов: рейтинг 7,4 на IMDb — посмотрите, вдруг вернут
Братьев Кар Карыча зрители «Смешариков» видели сотни раз – но не заметили ни разу: авторы мульта молчат неспроста (мы обрыдались бы)
Лучший мини-сериал по версии ТЭФИ, рейтинг 7,6 и всего 4 эпизода: вот почему 97% зрителей массово советуют эту российскую новинку
Хочется стереть себе память и посмотреть их заново: 5 детективных сериала с рейтингами выше 8 на IMDb (а у №1 вообще он 9,0)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше