Вышел свежий тизер 2 сезона «Детей перемен»: Флора берет власть в свои руки теперь понятно, кто главный в этой истории (видео)

Рекордный марафон: почему съемки «Аватара 3» длились более 3 лет и что это значит для зрителей

«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года

От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так

Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены

Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали