О персоне
Фильмография
Мари-Луиз Буффе
Marie-Louise Buffet
Мари-Луиз Буффе
Мари-Луиз Буффе
Marie-Louise Buffet
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Ланселот Озерный
(1974)
Фильмография Мари-Луиз Буффе
Жанр
Все
Военный
Драма
Мелодрама
Год
Все
1974
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Ланселот Озерный
Lancelot du lac / Lancelot of the Lake
военный, мелодрама, драма
1974, Франция / Италия
