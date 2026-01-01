Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Жакьер
Marc Jacquier
Марк Жакьер
Марк Жакьер
Marc Jacquier
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Процесс Жанны д’Арк
(1962)
Фильмография Марк Жакьер
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
1962
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.5
Процесс Жанны д’Арк
Proces de Jeanne d'Arc
военный, драма
1962, Франция
