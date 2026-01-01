Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов

С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта

Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук

Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров

«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань

РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?

В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка

Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком

Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило

«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации