Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Дженни Фарли
Награды
Награды и номинации Дженни Фарли
Jennie Farley
О персоне
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Награды
Награды и номинации Дженни Фарли
Золотая малина 2013
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
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