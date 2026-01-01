Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Николь Полицци
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Награды и номинации Николь Полицци
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Награды
Награды и номинации Николь Полицци
Золотая малина 2013
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
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