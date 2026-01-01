Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Фильмография
Айганым Садыкова
Ayganim Sadykova
Киноафиша
Персоны
Айганым Садыкова
Айганым Садыкова
Ayganim Sadykova
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Прыжок Афалины
(2009)
6.2
Заблудившийся
(2009)
Фильмография Айганым Садыкова
Жанр
Все
Криминал
Мистика
Триллер
Год
Все
2009
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.2
Заблудившийся
Zabludivshiysya
мистика, триллер
2009, Казахстан
Смотреть трейлер
7.1
Прыжок Афалины
Afalina's jump
криминал
2009, Россия / Казахстан
Смотреть трейлер
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